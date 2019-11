VIDEO - L'an dernier, plus de 600 accords d'entreprises ont été signés en Indre-et-Loire

Toutes entreprises confondues, 612 accords ont été signés l'an dernier en Indre-et-Loire. Dans les petites et moyennes entreprises de moins de 50 salariés, les 3/4 concernaient les questions salariales ou d'épargne salariale. Pour le reste, on négocie les conditions de travail, la durée du travail, l'égalité professionnelle également.

Ces accords sont négociés entre direction et délégués syndicaux. Sauf que dans les entreprises de moins de 50 salariés, il n'y en a pas. Ce travail revient alors aux représentants du personnel élu. Et s'il n'y en a pas non plus, ce sont les salariés désignés par leurs collègues qui discuteront et ratifieront les accords", Pierre Fabre, directeur du Travail en Indre-et-Loire