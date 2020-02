Vidéo L214 à la Sobeval : le ministre de l’Agriculture annonce la suspension de l'abattoir

Didier Guillaume, le ministre de l'Agriculture, a annoncé ce midi la suspension de l'abattoir de Sobeval en Dordogne sur RTL. Il devait recevoir ce vendredi un rapport sur l'établissement, plus d'une semaine après la publication d'une vidéo choc de l'association L214.

L'abattoir de la Sobeval s'est vu retirer son agrément et est suspendu. C'est ce qu'a annoncé ce midi le ministre de l'Agriculture sur RTL. "J'annonce non pas sa fermeture mais la suspension de cet abattoir. Dès que des mesures correctives seront proposées par ses gestionnaires, cet abattoir pourra reprendre son fonctionnement", a déclaré Didier Guillaume. Il évoque des problèmes de formation des salariés et reconnaît des "dysfonctionnements" pour justifier cette décision.

Didier Guillaume devait recevoir un rapport ce vendredi sur l'établissement.

700 veaux sont abattus chaque jour à la Sobeval

Cette annonce fait suite à la vidéo de l'association de protection des animaux L214 tournée dans les locaux de cet abattoir. Elle mettait en avant plusieurs manquements à la réglementation qui entraîneraient une souffrance accrue des animaux.

L'abattoir de la Sobeval à Boulazac abat près de 700 veaux par jours et emploie plus de 450 personnes.