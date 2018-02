Bully-les-Mines, France

Le nom de Madjikarité vous dit peut-être quelque chose. France Bleu Nord vous en a déjà parlé, en avril dernier. A l'époque, Yankimadji Rassembaye, une Tchadienne de 29 ans, veut lancer, après cinq ans d'études à Lille, une micro-entreprise, pour commercialiser des cosmétiques à base de beurre de karité bio. Tout est prêt, le site internet, les produits, mais il manque un papier administratif essentiel, un titre de séjour pour permettre à la jeune femme de travailler.

L'attente est longue, mais la situation se débloque après la diffusion de notre reportage. Le 17 mai dernier, Madjikarité voit officiellement le jour.

Des commandes partout en France et même à l'étranger

Neuf mois après, l'activité se porte à merveille. Plus de 1200 savons, un millier de beurres corporels et près de 500 sticks à lèvres ont été produits et vendus. "Il y a des commandes qui viennent de l'autre bout du monde", raconte Yankimadji Rassembaye, "notamment du Canada, de la Belgique. Quelques savons sont mêmes déjà partis en Chine ! Il y a une fierté, car les clients sont contents. Les chiffres parlent d'eux-mêmes".

Avec déjà 16 000 euros de chiffre d'affaire au compteur, Madjikarité voit plus grand aujourd'hui. Au départ, elle produisait et stockait ses savons dans une minuscule pièce, à l'étage d'une maison où elle était hébergée. Aujourd'hui, elle a son propre appartement à Béthune, et un vrai atelier à Bully-les-Mines.

Une nouvelle étape dans la vie de Madjikarité

L'association Dian'gar, qui soutient des projets d'économie sociale et solidaire portés par les femmes, a mis un hangar à disposition de la petite entreprise. Tous les bénévoles ont retapé le bâtiment, transformé en atelier. Yankimadji peut désormais produire et faire sécher ses savons dans un bel espace. "C'est une nouvelle étape dans la vie de Madjikarité", constate-t-elle, émue de tant de solidarité, "c'est plus d'espace pour produire plus de savons, et en vendre plus. Il y a tout qui sourit, il n'y a plus qu'à !".

Pour cela, on fait confiance à l'énergie de Yankimadji, qui a donc créé son propre emploi, et espère embaucher, un jour. Il aurait été dommage qu'un simple papier bloque toute cette belle machine. Au passage, d'ailleurs, elle n'oublie pas de remercier France Bleu Nord, et de faire passer un message d'espoir : "j'en profite pour remercier France Bleu, le projet était là, l'attente était longue, et voilà ! C'est aussi un appel que je lance à la jeunesse, de rêver grand, de se faire confiance, et se lancer".

Prochaine étape : la production du beurre de karité au Tchad

Yankimadji va bientôt pouvoir activer la deuxième partie de son projet : faire produire le beurre de karité biologique dans son pays d'origine, le Tchad, par des femmes, de façon équitable. Elle espère faire un premier voyage début 2019, d'abord au Burkina Faso, pour démarrer la formation de ces femmes.

La Belle histoire de Madjikarité, à écouter et podcaster ICI.

Où trouver les produits Madjikarité ?