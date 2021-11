VIDÉO - La colère des salariés de la Croix Rouge de Nîmes

La colère les salarié.e.s de la Croix Rouge de Nîmes. Ceux des Ehpad Indigo et Saint-Joseph l'ont manifestée en tenant un piquet de grève durant 3 heures ce mardi. Manque de moyens et pression managériale sont en cause.

Croix rouge en colère. Une quarantaine de salarié.e.s des Ehpad Indigo et Saint-Joseph de Nîmes ont observé une grève de 3 heures ce mardi. Un piquet de grève pour protester - dit Sud Santé Sociaux - contre les salaires de misère, les burn-out et un management autoritaire et répressif". Ce n'est pas la première fois que ces salarié.e.s se font entendre notamment pour des revalorisations salariales qui se font attendre.

Raz-le-bol jusqu'à la démission

* Soizic est infirmière au sein de la Croix Rouge. Traumatisée par ses conditions de travail et le manque de reconnaissance - dit-elle - , elle a carrément décidé de démissionner. "J'ai un mois de préavis, mais je m'en vais" a-t-elle expliqué à France Bleu Gard Lozère. Avez-vous peur pour votre avenir ? "Pour moi ? non ! mais plutôt pour le métier".

"J'ai mon mois de préavis, mais c'est fait je démissionne". Copier

On va tous très mal, vraiment

Des salarié.e.s de la Croix Rouge à Nîmes qui vont très mal. Salaire trop bas, manque de personnel et pression managériale explique Nadia Zlig, aide-soignante à l'Ehpad Indigo. Arrêts de maladie, personnel manquant : "on repart du travail avec le sentiment de ne pas avoir fait notre travail". Et de regrette un encadrement "qui ne vient pas voir dans les étages comment cela se passe".

"Si vous n'êtes pas content, allez voir ailleurs". Copier

183€ pour tous, pour commencer

"Un peu plus de considération", ce qu'on peut entendre de la part des grévistes (qui remettront cela le 7 décembre pour une journée nationale d'action), mais aussi "des sous'". Administratif, services généraux ou éducatif ont été exclus des "primes Ségur de la santé". Sud Santé sociaux réclame au minimum 183 euros pour tout le monde et un rattrapage du point d'indice gelé depuis des années (de l'ordre de 300 à 400€).