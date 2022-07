VIDÉO - "La Corse ne doit pas devenir la plaque tournante de la drogue en Méditerranée" pour Gérald Darmanin

Après un petit déjeuner en préfecture, Gérald Darmanin s'est rendu ce vendredi 22 juillet au commissariat de Bastia pour parler de la criminalité en Corse. Le ministre de l'intérieur a annoncé des renforts judiciaires dès la rentrée de septembre, ainsi que son souhait de s'attaquer aux trafics sur l'île. En revanche, il refuse d'utiliser le mot mafia "parce que moi je parle français et qu'en français, mafia, ça veut dire criminalité organisée", s'explique le ministre devant la presse.

Trois règlements de comptes ont été évités depuis le début de l'année" - Gerald Darmanin

Après plus d'une heure de discussion avec les préfets, les procureurs généraux près de la cour d'appel de Bastia et de la cour d'Aix, le procureur de Marseille, les services de police, de gendarmerie et les services de renseignements, où il a été question de criminalité en Corse, le ministre de l'intérieur veut insister sur les résultats déjà obtenus.

"Sur la base de renseignements très importants, nous avons permis résolutions d'enquêtes, en évitant des règlements de comptes. Trois règlements de comptes ont été évités depuis le début de l'année. Des affaires très importantes pour éviter des assassinats et qui permettent en ce moment des résolutions d'enquêtes qui relèvent de la grande criminalité et des saisies très importantes de stupéfiants et de réseaux qui sont arrêtés solidairement à Marseille avec des destinations vers la Corse. Ca montre en effet l'avancée des enquêtes, mais aussi peut être une activité criminelle plus forte".

Le ministre de l'Intérieur demande des renforts en Corse

Gerald Damanin profite de son déplacement sur l'île pour annoncer "un renforcement des moyens judiciaires" afin de permettre l'amélioration de la lutte contre la criminalité.

"Le garde des Sceaux a décidé des renforcements tant sur l'Ile de Beauté qu'à Marseille pour le parquet et pour les magistrats du siège. Et j'ai demandé [...] de renforcer les moyens judiciaires. Alors sur l'île de Beauté, à Marseille, qui est l'endroit, ou l'on fait les grandes enquêtes criminelles, mais également à Paris. Et je pense que pour la rentrée du mois de septembre, ces plans de renforcement seront au rendez-vous et nous allons mettre beaucoup plus d'enquêteurs officiers de police judiciaire pour servir les magistrats."

La drogue, c'est une voie sans issue pour la jeunesse

Parmi les trois axes principaux de travail, Gerald Darmanin veut également s'attaquer au trafic de stupéfiants. "On voit bien que la difficulté principale, parce que l'île de Beauté n'était pas habituée à ça, c'est une augmentation des trafics de stupéfiants et des trafiquants de stupéfiants fait par la criminalité corse elle-même, mais aussi extérieure à cette criminalité corse", explique le ministre de l'intérieur avant d'ajouter, "et nous devons absolument combattre cela. D'abord parce que c'est beaucoup plus de drogue qui arrive sur l'île et qui touche notamment la jeunesse corse. Et on sait tous que la drogue, c'est une voie sans issue pour la jeunesse et c'est une voie vers la mort et pas une voie vers la vie. Et que d'autre part, la Corse ne doit pas devenir l'île qui est la plaque tournante de la drogue en Méditerranée. _Et donc nous devons absolument mettre davantage de moyens pour lutter contre cette criminalité organisée qui s_ans doute est la conséquence des moyens très importants que nous mettons pour lutter contre la drogue à Marseille et qui a tendance à se déporter ici en Corse."