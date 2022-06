VIDÉO - La "der des der" du Vaisseau 3008 à Nîmes ce mercredi

L’association Le Spot avait crée en 2020 le "Vaisseau 3008", à Nîmes : un tiers-lieu alternatif et éphémère dans le quartier la Placette. Il tire sa révérence cette semaine.

Ouvert en septembre 2020, le Vaisseau 3008 referme ses portes cette semaine. Terminée l'aventure de ce gigantesque tiers-lieu (3800 mètres carrés) en plein cœur de Nîmes, quartier de la Placette. C'est ce mercredi la "der des der", une journée spéciale pour dire au revoir à toutes celles et tous ceux qui y ont participé. Au programme : "des concerts, des expositions, des tatouages, des performances, des Dj Sets et plus encore". Morad Berrada, coordinateur du Vaisseau 3008, était l'invité du 8h20 de France Bleu Gard Lozère, en direct ce mercredi matin.