VIDEO - la distillerie de Cruviers-Lascours se transforme en fourmilière pendant les vendanges

La saison des vendanges bat son plein dans le Gard. Et qui dit vendanges, dit marc de raisin. À Cruviers-Lascours, la distillerie du group Grap'Sud, qui est implantée sur environ 50 hectares, en traite 35.000 tonnes par an. Ces résidus sont collectés à travers 1.200 caves du Sud de la France. "Ça va du Var aux Pyrénées-Orientales" lance Frédéric Guinle, le directeur général de la distillerie. Depuis une dizaine de jours, les poids lourds, font la queue à l'intérieur de cet établissement industriel, implanté sur 50 hectares. "Quand un camion arrive avec le marc de raisin dans sa benne, on fait tout d'abord un prélèvement pour connaitre son degré" affirme-t-il.

La distillerie de Cruviers-Lascours © Radio France - GJ

Un alcool à plus de 92 degrés

Avant d'être transformé, le marc de raisin est déversé dans un silo d'environ 20 tonnes qui est enterré. "Le marc est tassé avec un bulldozer" précise Fanny Laferrère, responsable de la production. C'est ensuite un opérateur à l'aide d'un tractopelle qui charge le marc de raisin dans un godet, direction une sorte de cafetière, une immense machine de 20 mètres de long sur trois mètres de large. Débute alors la percolation. "Dans une cafetière, vous faîtes percoler le marc de café avec de l'eau, là, on fait la même chose mais avec du marc de raisin" précise Frédéric Guinle. L'opération dure environ quatre heures. Puis, ce jus, appelé piquette, est distillé. "On obtient alors un alcool à plus de 92 degrés" reconnaît le directeur général de la distillerie.

50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an

Cet alcool à 92 degrés est enfin stocké dans des cuves puis vendus en vrac. Il est notamment utilisé comme bio-carburant ou comme eau-de-vie. "Les pépins de raisin sont eux séchés et destinés à l'huile de raisin. Quant à la peau du raisin, elle est broyée, puis vendue comme nourriture animale" conclut Fanny Laferrère, responsable de la production. La distillerie de Cruviers-Lascours, qui emploie 80 personnes, réalise 50 millions d'euros de chiffre d'affaires an, dont 40% à l'export. Elle prévoit de réduire sa consommation d'eau de 50% d'ici l'année prochaine.

La distillerie © Radio France - GJ