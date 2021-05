VIDEO - La gare routière de Nîmes bloquée par des salariés grévistes de Kéolis

C'est au tour de la gare routière de Nîmes de subir un mouvement social ce mardi après-midi. Des salariés de l'entreprise de transport Keolis font barrage depuis 16h devant les cars. Tout n'est pas bloqué, mais il s'agit quand même d'un barrage filtrant, pour rester dans le cadre de la législation. "Nous, on réclame un pourcentage, une augmentation de l'ordre de l'inflation, soit environ 1%, alors que le groupe Kéolis a décidé de geler les salaires, explique Sébastien Danis, élu CGT au CSE de l'entreprise. Les salariés veulent également mettre fin à un accord sur l'annualisation, parce que cet accord ne permet pas de se faire rémunérer les heures supplémentaires, le salaire étant lissé sur l"année".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les lignes 12, 21, 22, 31, 33, 51, 52, 61, 112 , 141, 804 et TEMPO 201, 202, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 215, 219 et 232ne peuvent pas circuler normalement et auront du retard.

Le mouvement a débuté mardi dernier. Une réunion entre syndicats et direction est programmé ce mercredi, dans la matinée.