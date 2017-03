VIDEO - "La LGV ne révolutionnera pas l'économie bordelaise" selon le nouveau patron de la CCI

Le nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux et de la Gironde vient de faire une entrée remarquée au Palais de la Bourse, lui qui se présentait avec un CV sans diplôme. Il met en avant des idées économiques basées sur le pragmatisme. Il était ce vendredi notre invité.

La Révolution est en marche place de la Bourse ! Le nouveau président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux et de la Gironde, qui vient d'être élu, a réussi à briser deux tabous qui avaient la vie dure à Bordeaux : il est d'origine charentaise (même s'il est installé à Bordeaux depuis 20 ans) et surtout la ligne Cursus Universitaire de son CV est vide. Lui qui conseille aujourd'hui plus de 70 000 chefs d'entreprises et commerçants girondins fait clairement parti de l'école "Les Mains dans le Cambouis".

La mesure à prendre en priorité pour le prochain président ? Simplifier !

Le président lui-même patron d'une entreprise de 20 salariés suit évidemment la campagne électorale de près et attend du prochain président une mesure économique pour les entrepreneurs : la simplification !

La règle des trois tiers

Le nouveau président affirme avoir une fibre sociale importante. "Avec la CCI, je ne veux pas accompagner des entreprises qui ne font pas attention à leur impact écologique ou leur impact social, aujourd'hui ce n'est plus possible". Il estime que les bénéfices doivent être redistribués selon la règle des trois tiers.

La LGV ne révolutionnera pas l'économie bordelaise

Concernant enfin l'événement dont tout le monde parle à Bordeaux, et notamment dans les milieux d'affaires, l'arrivée de la ligne à grande vitesse, Patrick Seguin reconnaît qu'elle renforcera l'attractivité du département, mais remarque aussi que les fondamentaux existent déjà. "Le fonds de commerce de notre économie girondine est déjà là, et ça ça ne changera pas avec la LGV".