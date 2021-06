VIDEO : la location de van équipé : l'aventure assurée

Mieux que le camping car, car plus maniable, plus petit et plus pratique pour se garer, le van équipé en location fait un malheur en Allemagne et connait un certain engouement en France. La franchise Black Sheep Van vient d'arriver à Poitiers avec cinq véhicules. Pour un couple et ses deux enfants pour une semaine de vacances ou pour quatre copines parties en week-end pour un enterrement de vie de jeune fille, chacun devient baroudeur à son rythme avec tout à bord : 4 couchages, plaques électriques, évier, réfrigérateur, douche, rangement. Démonstration :

Le van équipé prêt pour les baroudeurs © Radio France - Vincent Hulin