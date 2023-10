VIDÉO - La maire du Lardin réclame la nationalisation des papèteries de Condat pour sauver des emplois

Au lendemain de la fermeture de l'atelier de production de la ligne 4 , Francine Bourra, la maire divers droite du Lardin-Saint-Lazare demande à l'État de nationaliser le site des papèteries de Condat. "Je demande une nationalisation temporaire de ce site", a lancé la maire au préfet de la Dordogne, Jean-Sébastien Lamontagne, venu présenter l'action de l'État en Dordogne, face aux élus du Conseil départemental.

Lecta n'est pas à vendre

La maire du Lardin fait cette demande pour forcer Lecta à céder des parts alors que l'entreprise ne compte pas se séparer de son site périgourdin. Celle qui est aussi conseillère départementale assure qu'un repreneur s'est manifesté pour le site de Condat. "Nous avons cherché et aujourd'hui, nous avons des repreneurs potentiels qui ont déjà repris dans ces secteurs d'activités". Selon Francine Bourra, le dossier serait plus avancé avec l'un des potentiels repreneurs, qui a été reçu à Bercy par les équipes de Bruno Le Maire. "Il a déjà eu une entrevue avec le cabinet du ministre" confie Francine Bourra, "c'est un repreneur sérieux qui est déjà intervenu sur plusieurs entreprises en retournement et notamment des papèteries".

Le préfet veut "mobiliser les moyens de revitalisation économique"

"Je ne vais pas commenter vos propos, mais je laisse à chacun apprécier le caractère réaliste, ou pas, de l'hypothèse d'une nationalisation temporaire du site de Condat", a répondu Jean-Sébastien Lamontagne, préfet de la Dordogne. " Il faut, pour essayer de préserver, de pérenniser ce site, discuter avec le groupe Lecta, obtenir des engagements et mobiliser les moyens de revitalisation économique pour essayer de compenser, au moins partiellement, les surpressions d'emplois qui sont annoncés."

Le cabinet Secafi présente son projet ce jeudi

Depuis plusieurs mois, le cabinet de conseil Secafi étudie le dossier "Condat" et va présenter ce jeudi son contre-projet au plan social du groupe Lecta qui prévoit la suppression de 187 postes et la fermeture de la ligne 4 . Selon le cabinet, il est possible de conserver l'activité de ligne 4, celle de la ligne 8 en plus du fonctionnement du futur incinérateur et en ne supprimant que 74 emplois.