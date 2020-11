VIDÉO : la navette de confinement pour les plus de 65 ans mise en place par Nîmes Métropole

Nîmes Métropole adapte ses services de mobilité en raison du confinement et du risque Covid. Depuis peu, une navette dédiée aux plus de 65 ans leur permet de faire leurs courses en toute sécurité. Un service gagnant-gagnant pour les consommateurs et le commerce local.

Depuis une dizaine de jours, une navette de confinement circule. Mise en place par Nîmes Métropole - qui adapte son offre de mobilité à la situation sanitaire - elle est réservée aux personnes de + de 65 ans pour leur permettre de faire leur courses en ville. Une opération "gagnant-gagnant", à la fois pour les consommateurs et le commerce de proximité qui souffre beaucoup en cette période de crise aussi économique.

Elle vient vous chercher à la maison, une heure de courses et elle vous ramène

Maryse, nîmoise - pur sucre - a utilisé le jour de son 71é anniversaire ce service. "C'est facile, sur rendez-vous (la veille avant 17h) on vient vous chercher à la maison et on vous ramène". L'occasion aussi pour elle de se sentir moins isolée. Fadil, chauffeur à la Transdev, l'a accompagné. "Cela me plaît, on échange, des personnes âgées ont besoin de ce contact".

On les rassure, parce qu’elles ont peur de ne pas voir la famille pour les fêtes

Cette navette de confinement n'accueille que des personnes de + de 65 ans, qui ont réservé et munies des dispositifs de protection sanitaire. Toutes les mesures de protection de ces publics à risque sont strictement observées. Les ainés disposent d'une heure, de quoi "faire ses courses en toutes quiétude".

La navette de confinement fonctionne du lundi au samedi. 09 970 818 638.