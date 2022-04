VIDÉO - La nouvelle éco : en Ille-et-Vilaine, Cobac Parc prend de la hauteur pour sa saison 2022

Cobac Parc, à Lanhélin en Ille-et-Vilaine, a ouvert sa saison avec une nouvelle attraction, le sentier des druides : un parcours de trampoline géant à plus d'une dizaine de mètres de haut. Après deux années perturbées, le parc de loisirs rouvre cette année pour les vacances de Pâques.

On est accueillis par une marmite et deux grands menhirs d'une tonne chacun. "Ces blocs de granit proviennent des forêts alentour", explique le directeur Philippe Vigneau. Le parc de loisirs Cobac Parc, à Lanhélin en Ille-et-Vilaine, a lancé sa saison 2022 avec une nouvelle attraction, le sentier des druides, soit un parcours de trampoline géant. Il n'est pas nécessaire d'enlever ses chaussures. On grimpe directement dans ce parcours inspiré des Parcabouts de l'entreprise Chien noir, implantée sur l'île de Groix (Morbihan).

Des pédalos en forme de licornes et de dragons

"La structure est fermée avec des filets, on peut donc sauter dans tous les sens sans aucun risque de chute. On voit qu'il y a de petites sensations. Et puis, si on se propulse un peu plus...", lance le directeur en faisant des bonds. Au niveau supérieur, un espace de plus de 100 mètres carrés à une dizaine de mètres de hauteur est destiné aux grands enfants et aux adultes. Les plus jeunes, en-dessous de 6 ans, ont un parcours dédié. Le retour sur la terre ferme se fait par un toboggan.

Les pédalos licornes ont déjà du succès. L'espace aquatique, en arrière plan, rouvrira en juin. © Radio France - Maxime Glorieux

Maelo, lui, a testé une autre nouveauté : les pédalos en forme de licorne et de dragons. On retrouve toujours le Surcouf, ce bateau qui bascule tel un pendule, ou encore les Corsaires avec des montagnes russes. La maman de Maelo est venue avec des amis qui ont tout simplement choisi un tour de manège traditionnel. "On en fait tellement peu que c'est clair, ça rappelle des souvenirs."

30.000 visiteurs en moins l'année dernière

Au total, 90.000 visiteurs sont attendus cette année, contre 60.000 l'année dernière, avec une ouverture retardée à cause de la crise sanitaire."On avait ouvert fin juin, donc une année vraiment tronqué. On est très dépendants de la météo et elle avait été mauvaise, froide et pluvieuse en août."

Une dizaine de saisonniers recherchés pour cet été

Cette fois, la reprise est là, mais difficile de trouver les 40 saisonniers nécessaires au fonctionnement du parc. "La conjoncture est très compliquée, notamment sur le bassin de Saint-Malo". Il n'y a pourtant pas besoin de compétences particulières pour travailler à Cobac Parc. "On demande d'avoir le sourire et de la bonne humeur". Avis aux étudiants, Philippe Vignaud recherche toujours une dizaine de saisonniers pour cet été.

En attendant, le parc de loisirs de plus de 12 hectares, est ouvert. Les horaires et la billetterie sont à retrouver en ligne. L'espace aquatique ouvrira ensuite au mois de juin, avec un nouveau toboggan.