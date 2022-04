VIDÉO - La nouvelle éco : le voilier décarboné Grain de Sail livre du vin à New-York depuis Saint-Malo

Il réduit de 97% les émissions de dioxyde de carbone. Le voilier de l'entreprise finistérienne Grain de Sail est parti du port de Saint-Malo mardi 12 avril pour livrer plusieurs milliers de bouteilles de vin et de champagne à New-York. Un cargo deux fois plus long sera mis à flot en 2024.

A une dizaine de kilomètres du port de Saint Malo (Ille-et-Vilaine), Grain de Sail, un long voilier de 24 mètres, met le cap sur New York. "A bientôt, amusez vous bien", lance les équipes de l'entreprise de Morlaix (Finistère) depuis un zodiac, aux quatre marins présents à bord. Dans les cales, plusieurs milliers de bouteilles de vin et de champagne vont être livrées à New-York.

Ce type de transport n'altère pas le goût du vin

Dans cette cargaison, on retrouve 1.200 bouteilles de vin du Château Maris (Languedoc) dont Robert Eden est le co-propriétaire. "Je suis très content de savoir qu'on utilise l'énergie du vent pour amener notre produit", explique le britannique. Il fait confiance pour la deuxième fois à l'entreprise Grain de Sail pour transporter son vin aux Etats-Unis. "Lors du premier voyage, j'ai goûté à l'arrivée sur place et c'était aussi délicieux !", ajoute-t-il.

Jacques Barreau est le directeur général et co-fondateur de Grain de Sail. © Radio France - Maxime Glorieux

Le prix de ses bouteilles passe de 19 à 24 dollars à la vente à New-York, pour éponger le coût du transport. "Ça entraîne un léger surcoût, mais qui est dû à la taille du navire", indique Jacques Barreau, le directeur général et co-fondateur de Grain de Sail. Si l'entreprise fait du transport, elle produit surtout des tablettes de chocolat en Bretagne. "A un moment donné, il faut être prêt à payer les produits un petit peu plus cher, ce qui se passe par exemple pour les tablettes de chocolat : le surcoût est d'environ 10 centimes. Si ce prix permet d'être beaucoup plus vertueux sur le plan environnemental, je pense qu'on peut quand même faire cet effort."

Le Grain de Sail est le premier voilier cargo moderne répondant aux normes de la Marine marchande. Surtout, il permet de réduire jusqu'à 97% ses émission de dioxyde de carbone. "On utilise un petit peu de gazole, en fait, pour quitter le port. Et puis, il y en aura également un peu consommé à l'arrivée pour faire l'accostage. Mais sinon, c'est un navire qui va naviguer exclusivement à la voile.

Des micro-éoliennes, des hélices et des panneaux solaires

A bord, on retrouve de micro-éoliennes, de 400 watts chacune mais également des plongeurs à l'arrière, c'est-à-dire des hélices qui fonctionnent dans l'eau et qui produisent de l'énergie. Enfin, des panneaux solaires ont été installés, les batteries se situent dans la cale.

Le voilier est équipé d'un moteur de 115 chevaux et d'un groupe froid avec échangeur à eau pour alimenter le chauffage et la ventilation. © Radio France - Maxime Glorieux

Dans deux ans, Grain de Sail aura un grand frère. Il fera 50 mètres de long et pourra porter 350 tonnes de marchandises. "Il aura en plus une vitesse de croisière plus élevée qui va approcher d'ailleurs les 12 nœuds, ce qui correspond aux vitesses des navires cargos traditionnels", ajoute Jacques Barreau. D'ici là, le voilier sera de retour dans trois mois avec, dans sa cale, 35 tonnes de cacao et 2 tonnes de café du Pérou et de République dominicaine.