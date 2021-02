VIDÉO. La nouvelle éco : une boutique de vêtements ambulante... à bord d'un bus anglais !

Connaissez-vous le "modetruck" ? À la manière des "foodtruck", deux soeurs originaires de Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) vendent des vêtements dans un bus réaménagé. Jusqu'au 20 février sur le parking de Décathlon à Chantepie, près de Rennes, le bus sillonera l'Ille-et-Vilaine ensuite.

On connait les "foodtruck", mais ici, pas de burger ou pizza, mais bien des vêtements. La boutique de vêtement ambulante "Comme deux sœurs" est installée sur le parking du Décathlon de Chantepie près de Rennes, à bord d'un bus.

Le rétroviseur du bus comme miroir

Ce n'est pas n'importe quel bus : un bus anglais, à deux étages, trouvé sur le site Le Bon Coin, avant le Brexit, bien sûr : "On était soit sur le bus américain, le bus jaune, ou le bus anglais parce qu'il nous fallait quand même de la surface, une réserve. Il arrivé d'Angleterre le matin même et on l'a acheté", explique Adeline Briand, co-gérante.

Au premier étage, des bijoux et l'accueil. Au deuxième, les vêtements et les cabines d'essayage. © Radio France - Maxime Glorieux

Les deux sœurs, âgées de 30 et 40 ans, ont acheté le bus 11.000 euros auxquels s'ajoutent 7.000 euros de travaux. Elles peuvent compter sur leur père, routier, pour conduire le bus : "Il se conduit à droite, ça c'est juste génial, essayer de garder aussi l'authenticité, notamment le petit miroir qui sert pour regarder les bijoux, c'est le rétro pour vérifier les sièges du bus..."

Une collection différente chaque mois

À l'étage, on retrouve le bouton pour demander l'arrêt du bus, autre détail d'origine. Une vraie boutique de 30 mètres carrés a été aménagée, avec deux cabines d'essayage. Pulls, tee-shirts, jeans... La collection change tous les mois. "Il n'y a pas de réassort pour garder ce côté éphémère", ajoute Adeline Briand.

Une boutique de 30 mètres carrés a été aménagée avec, dans le fond, deux cabines d'essayage. © Radio France - Maxime Glorieux

La boutique existe en ligne depuis un an et demi. Cette déclinaison dans un bus ambulant attire une nouvelle clientèle. "Je n'ai pas craqué sur un truc à 49 euros à Décathlon... donc j'ai craqué sur une bague à 12 euros !", s'exclame Christine, une cliente.

Populariser les services ambulants

"C'est la cohabitation d'une petite enseigne locale sur le parking d'une grande enseigne, explique Alexandre Valles, qui aide les deux sœurs avec son association "Mon ptit camion". Ça promeut des acteurs locaux, en complémentarité de ce qui existe. Le principe, c'est d'essaimer ce concept de service ambulant, pour l'amener là où les services manquent, au plus près des populations."

De retour à Chantepie au printemps

À terme, le bus de dix mètres de long doit sillonner toute l'Ille-et-Vilaine. La prochaine étape est prévu sur le parking de Leroy Merlin de Chantepie, au printemps, après quelques étapes près de Bain de Bretagne, d'où sont originaires les deux sœurs. - Maxime GlorieuxLe modetruck "Comme deux sœurs" est à retrouver jusqu'au 20 février sur le parking de Décathlon, à Chantepie, du lundi au samedi de 10 heures à 18 heures.