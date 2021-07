La première pierre pour un "changement de vie" dans le quartier des Chaises de Saint-Jean-de-la-Ruelle

"J'ai chaud l'été et j'ai froid l'hiver, ça fait trente ans que c'est pas isolé" s'éclaffe Mokhtaria. Cette habitante du 6 rue des Emeraudes est visiblement usée : "j'ai une véranda, il y a des fissures, vous savez ce qu'on a fait ? On a mis un coup de silicone et voilà !". Ces immeubles, vieux de plus de 70 ans ont besoin d'être rénovés, tout le monde s'accorde là dessus.

les façades des immeubles du quartier sont marquées par les récentes pluies, plusieurs locataires déplorent des infiltrations d'eau. © Radio France - Perrine ROGUET

faire baisser les factures de chauffage

L'isolation est justement le principal axe de cette grande réhabilitation qui doit durer trois ans. Corinne Cavier, la présidente du groupement de locataires "luttons, bougeons, réagissons" tenait absolument à ce que cette question reste centrale : "les infrastructures datent de plusieurs dizaines d'années, les gens ont des factures énergétiques importantes".

Autre question sur laquelle les associations de locataires n'ont pas lâché de lest, les loyers. Hors de question pour elles que les travaux riment avec augmentation. Ce ne sera pas le cas puisque le bailleur social Valloire Habitat s'est déjà engagé sur ce point.

Jean-François Escudier, le président du bailleur Valloire Habitat, accompagné de plusieurs habitantes des Chaises © Radio France - Perrine ROGUET

26 millions d'euros

Au total, le projet représente 26 millions d'euros et aura déplacé les habitants de 126 logements puisqu'ils seront détruits : "Ils sont tous relogés" assure Christophe Chaillou, maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle et président d'Orléans Métropole "ça a même été plus rapide que ce que l'on pensait". Pourtant au début, les locataires étaient plutôt réticents : "Ils étaient très attachés à leur quartier". Avec deux immeubles en moins, ceux qui restent devront retrouver de plus belles vues, sur des espaces verts.

Pendant la durée des travaux, les habitants des 280 logements réhabilités auront à leur disposition une dizaine de logements de "convivialité". Ils seront rénovés en premier et permettront ensuite aux locataires de trouver un peu de calme pendant que les travaux auront lieu au plus près de chez eux.