Vidéo : la relance éco du petit train à vapeur des Cévennes qui redémarre entre Anduze et Saint-Jean-du-Gard

La relance éco du petit train à vapeur des Cévennes. Après plus de 3 mois d'interruption à cause de la Covid, la saison redémarre au TVC. Une saison, marquée quelques difficultés, qui reste soumise aux résultats de l'affluence estivale.

Le retour du petit train des Cévennes, c'est aujourd'hui au départ de la gare d'Anduze. 13 kilomètres magiques en passant par la Bambouseraie pour rejoindre Saint-Jean-du-Gard. La saison devait débuter début avril, la Covid est passée par là, elle a pris plus de 3 mois de retard. Elle restera comme une saison à part tant les incertitudes pèsent sur ses résultats.

Moitié moins de personnel, moins de public

Le train à vapeur des Cévennes qui "tourne" habituellement avec une quarantaine de salariés ne fonctionnera, cette saison qu'avec la moitié des effectifs. De coutume, aux alentours des 130.000 personnes empruntent cette "ligne magique" dans le "cœur battant des Cévennes". Entre 30.000 et 40.000 moins à cause de la covid. Conséquence, 500.000 € sur les 2,5 prévisionnels sont déjà manquants.

A toute vapeur quand même

Pas question de baisser les bras, après tout les 2 mois d'été (80% du chiffre d'affaires) pourraient apporter leurs lots de surprises. Optimisme mesuré par des réservations (notamment des autocaristes) dès "plus légères". Si à Saint-Jean-du-Gard et Anduze, on constate l'affluence - notamment "les jours de marché" - "combien grimperont dans les voitures aérées du TVC ? ". S'ils n'étaient pas au rendez-vous, "l'hiver sera rude, non pas temps en termes de température" mais financièrement.

Le triangle d'or du tourisme cévenol

Ils étaient nombreux à s’inquiéter d'un redémarrage qui s'est fait attendre. Des "impératifs de rentabilité tout de même". Pas de coups de sifflets dans le triangle d'or du tourisme cévenol, un manque certain alors que d'autres ont repris plus tôt. Maison rouge à Saint-Jean-du-Gard ou la bambouseraie à Générargues, autant d'acteurs majeurs de l'activité économique qui "ruisselle" sur l'ensemble du bassin.

Stéphane Schneider, co directeur du TVC. Copier