VIDEO - " La retraite par points, c'est le travail sans fin ", Grégoire Hamelin, secrétaire FO 37

Si les partenaires sociaux sont une nouvelle fois reçus lundi par le gouvernement, les derniers arbitrages du premier ministre sur cette réforme des retraites sont attendus en milieu de semaine prochaine. Pour le syndicat Force Ouvrière, il faut poursuivre la lutte chaque jour jusqu'à ce que le projet soit clarifié.

On n'avait jamais vu autant de manifestants à Tours depuis 2010. Et c'était déjà une manif contre une réforme des retraites. Le seul sujet qui mobilise et salariés du public et salariés du privé. Mais une seule mobilisation une seule journée ne suffira pas à faire reculer ce gouvernement", Grégoire Hamelin, secrétaire départemental FO