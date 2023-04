VIDÉO | La verrerie Duralex relance la production de sa vaisselle à la Chapelle-Saint-Mesmin

Asphyxiée par la hausse des prix de l'énergie, la célèbre verrerie de la Chapelle-Saint-Mesmin à côté d'Orléans (Loiret) avait choisi de protéger ses finances en novembre dernier, en mettant son four en veille et ses 250 salariés en chômage partiel. Face à une conjoncture plus favorable, Duralex relance sa production ce lundi 17 avril 2023, après 5 mois et demi d’arrêt.

ⓘ Publicité

loading

"Aujourd’hui, la production peut reprendre", indique la direction. Des contrats ont été signés avec les fournisseurs de gaz et d'électricité pour garantir un prix fixe jusqu'à la fin de l'année. Également, la verrerie a reçu 15 millions d'euros d'aide prêtés par l'État. Ces derniers jours, les salariés ont donc remis le four en état de marche.

Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, se rend ce lundi matin à la Chapelle-Saint-Mesmin à l'occasion de la reprise de la production de Duralex. La semaine dernière, il s'était également rendu à la verrerie Arc dans le Pas-de-Calais, qui redémarrait ses fours après leur mise en veille cet hiver pour les mêmes raisons.

Le four placé en hibernation

Le four n'a pas été éteint, mais refroidi ! Le mettre totalement à l'arrêt l'aurait sérieusement endommagé, explique Clarisse Hardy, responsable de la production du verre : "Si on l'arrête totalement, le verre va se solidifier et casser notre outil de travail."

La température normale du four est de 1.300 degrés. Cet hiver, le four a été maintenu à 1.200 degrés environ et il a donc moins consommé. Entre-temps, la direction a trouvé un accord avec ses fournisseurs pour établir un prix fixe jusqu'à la fin de l'année. Duralex peut relancer la production l'esprit tranquille. Ces derniers jours ont donc été consacrés à remettre le four à la bonne température.

Kylian a pu participer aux opérations. Le jeune homme a été embauché au service conditionnement il y a deux ans, mais il a profité de ces cinq mois et demi de chômage partiel pour se former au métier de fondeur. "Le fondeur s'assure qu'il y a toujours du gaz dans le four et aucune fuite, il fait des rondes et regarde partout pour éviter les pannes", explique Kylian. Ce sont ses chefs qui lui ont proposé cette formation : "J'ai accepté comme beaucoup de mes collègues une formation car on voulait tous reprendre dans les meilleures conditions."

L'urgence maintenant, c'est de renflouer les stocks, certains produits sont épuisés.

"L'incertitude n'existe plus !"

José Luis Llacuna, PDG de Duralex, fait les comptes en répondant à France Bleu Orléans : "En 2021, nous avons dépensé 3 millions d’euros en énergie. En 2022, ça aurait fait 13 millions d’euros si on n’avait pas arrêté le four. On a finalement dépensé 10 millions d’euros."

Le PDG de Duralex assure que la conjoncture est favorable aujourd'hui pour relancer la production : "Ce qui se passe, c’est qu’aujourd’hui, nous avons pu signer des contrats pour acheter les énergies à long terme, c’est-à-dire qu’aujourd’hui l’incertitude sur l’inflation énergétique, on l’a arrêtée car on l’a déjà achetée. Acheter l’énergie [longtemps à l’avance], c’est un risque parce que vous pouvez l’acheter plus chère ou vous pouvez l’acheter plus bon marché mais en tout cas, l’incertitude n’existe plus et on peut désormais vraiment s’occuper de produire avec de la qualité, de livrer nos clients, sans avoir à être vigilants sur un élément énergétique qui est vraiment très important sur une société comme la nôtre qui est vraiment énergivore."