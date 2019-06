VIDÉO - La ville de Limoges va s'envoyer en l'air avec Air France !

Limoges, France

La ville de Limoges va faire sa pub à très haute altitude. Du 1er juillet au 31 décembre, deux vidéos vont être diffusées sur tous les vols moyens et longs courriers de la compagnie Air France. Avec une vidéo axée sur les atouts économiques, notamment autour de la céramique et de la recherche. L'autre vidéo met plutôt l'accent sur le patrimoine, la culture et le bien vivre à Limoges, avec quelques très belles vues aériennes de la ville. Emile Roger Lombertie, le maire de Limoges va servir de guide dans ces deux vidéos de 3 minutes chacune (vidéos à voir ci-dessous).

Une opération de communication à 30 mille euros

Vidéos agrémentées d'interview d'acteurs locaux, notamment de Stéphane Ostrowski pour évoquer la riche et grande histoire du Limoges CSP et de Beaublanc. Ces vidéos seront diffusées sur les tablettes des avions. Dès leur mise en route en classe affaire, et dans l'offre globale des appareils en classe économique, en français et en anglais. Une opération de communication qui ne coûte pas très cher. 30 mille euros tout compris, production des films et diffusion sur les vols d'Air France, sachant que chaque année, environ 15 millions de voyageurs utilisent les vols de la compagnie française à travers le monde.