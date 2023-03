VIDÉO - La voiture volante, fabriquée en Vaucluse, a besoin de financements

Damien Blairon et Azouaou Ghezali devant leur prototype de voiture volante

Comme des airs du Cinquième Elément de Luc Besson , dans ce hangar discret, au fond d'une zone d'activité d'Entraigues-sur-la-Sorgue. La société BLR Aviation, dirigée par Damien Blairon, a mis au point une voiture capable de voler. Pour l'heure, ce véhicule vole... sur ordinateur. Car l'entreprise manque de financements pour concrétiser le projet. Toutes les demandes de subventions publiques sont rejetées. BLR Aviation en appelle donc à l'Etat.

Cette voiture volante est en fait un gros drone bi-place, qui pourra transporter jusqu'à 400 kg. Un moule a été conçu pour lancer le prototype. Imaginez une grosse barque dont l'arrière ressemble à un avion. Elle fonctionnera à l'électricité ou bien au biocarburant. C'est son principal argument, d'après son concepteur, qui voit là l'avenir du transport urbain. Si un jour ce véhicule sort d'usine, il coûtera autour de 70.000 euros.

"L'objectif, explique Damien Blairon, c'est d'apporter à tout le monde la capacité de se déplacer de chez soi à son travail par exemple, sans s'embêter dans les bouchons, avec un impact carbone avantageux. On va révolutionner le transport. Mais la construction d'un prototype est extrêmement coûteuse. Pour motiver de futurs investisseurs, il faut monter notre engin à l'état de vol et c'est tout l'enjeu. La transition, c'est maintenant, il ne faut pas louper le coche. Voilà pourquoi on sollicite les aides de l'Etat*".*

Or, pour le moment, toutes les demandes de subventions publiques échouent, déposées auprès de la Banque publique d'investissement, dans le cadre des projets "aéronefs bas carbone". Damien Blairon en appelle donc à la préfète de Vaucluse, Violaine Démaret ainsi qu'au président de région, Renaud Muselier. Il compte sur eux pour débloquer sa situation. Il estime qu'à travers la planète, de très nombreuses entreprises sont en train de concevoir des voitures équivalentes. "Nous sommes une pépite. Il serait dommage qu'on passe à côté parce que l'administration a refusé notre dossier", conclue-t-il.

