Il s'étend sur un kilomètre de long, il est grand comme huit terrains de football, il a l'ambition d'accueillir entre 5 et 6 millions de clients chaque année et au final de concurrencer Sarrebruck : le centre commercial B'est à Farébersviller est ouvert depuis le 11 avril.

Farébersviller, France

La Moselle-est a depuis le 11 avril son centre commercial géant. B’est a ouvert ses portes après 22 mois de travaux le long de l’A4 à Farébersviller. 93% des 75 cellules commerciales sont occupées, dont 20% d’enseignes locales. Les locomotives sont Auchan, la FNAC, H&M, New Yorker.

B’est vise les 260.000 consommateurs du bassin houiller mais aussi les 340.000 Sarrois, sans oublier les Alsaciens, il y avait des habitants de Saverne dès le premier jour. Mais l’ambition affichée est de concurrencer Sarrebruck "qui manquait un peu de compétition", glisse le promoteur CODIC, Thierry Behiels.

La froidure des parfumeries en Allemagne (Thierry Behiels, le promoteur)

B'est c'est aussi une grande zone de loisirs avec une salle de foot, un bowling, un laser game, un trampoline parc, etc. B'est a coûté 150 millions d'euros. Tout est fait pour attirer les Allemands, avec 3.500 produits locaux à Auchan, des enseignes comme la FNAC et ses produits culturels et le Français Sephora, et même si les parfums sont les mêmes qu’ailleurs, il y a une différence aux yeux de Thierry Behiels : "c’est la froidure des parfumeries en Allemagne, comparée à l’environnement chaleureux de Sephora".

Les dimensions de B’est sont impressionnantes : un km de long, une galerie commerciale de 400 mètres, une superficie égale à huit terrains de football. 750 personnes ont été recrutées dans l'ensemble des magasins.

