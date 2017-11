VIDEO - le centre commercial Muse à Metz fait le plein à son ouverture

Il y avait de l’attente et de la curiosité, et cela s’est vu dès l'ouverture ce mardi 21 novembre au soir. Le centre commercial Muse à Metz était noir de monde. Plusieurs centaines de personnes attendaient l’ouverture des portes.

Certains curieux ou impatients ont attendu plus d’une heure devant les portes du nouveau centre commercial de Metz. Muse a ouvert ses portes ce mardi 21 novembre à 19 heures. Très vite, ce paquebot de 300 mètres de long s’est rempli, au point qu’il était difficile d’avancer dans les allées.

Même si la locomotive Primark fera patienter ses adeptes jusqu’au printemps, les 115 magasins suscitent l’intérêt ou la curiosité. Des marques sont inédites à Metz, 70% selon le promoteur Apsys. Son président Maurice Bansay rappelle l’importance de développer le commerce dans les villes : "Amazon est accessible sept jours sur sept 24/24h, le consommateur à la possibilité de rester chez lui et de commander sur Internet, c’est ce qui risque de désertifier et paupériser nos villes. C’est pourquoi il faut faire des projets très attractifs, très animés comme Muse avec une dimension artistique des services, une architecture et du design".

L'affluence à Muse à son ouverture. © Radio France - François Pelleray

Mais ce centre commercial est combattu à Metz, notamment par la conseillère municipale FN François Grolet : "le porte-monnaie de nos concitoyens n'est pas extensible, ce qu'on achètera à Muse, on ne l'achètera pas au centre-ville".

Le maire de Metz, Dominique Gros, répond aux détracteurs que "les commerçants et la fédération des commerçants ont accepté le projet parce qu'il s'agit de l'avenir de la ville. Muse est un centre qui nous met dans le XXIe siècle, c'est à dire qu'au contraire, la ville de Metz se préserve de l'usure, de la fatigue des zones périphériques".

Impressions des visiteurs à Muse. Copier

Le maire de Metz devait par ailleurs signer hier soir le permis de construire pour l’hôtel Starck qui verra le jour juste à côté de Muse.

à lire aussi VIDEO : Muse ouvre ses portes au cœur de la ville à Metz