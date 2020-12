Vidéo - Le centre de tri des colis de Marsac bat des reccords à l'approche des fêtes

"On a jamais vu ça". Deux livreurs attendent le chargement de leurs camions avant de transporter leurs colis dans différentes plateformes de distribution. Ils s'étonnent de la quantité de colis qu'ils transportent en ce moment. Depuis le début du premier confinement, environ 7000 colis passent chaque jour dans ce centre. Une tendance qui n'a pas baissée cet été. Le mois de novembre déjà propice aux premiers achats de Noël ajouté à ce deuxième confinement entraînent le passage d'au moins 14 000 colis par jour.

Un pic pour mi-décembre

Fort de travaux réalisés en 2019 et l'achat d'une grande machine permettant le tri des colis, les 145 employés du site s'apprêtent à trier et renvoyer entre 24 et 26 000 colis par jour aux alentours du 15 décembre. Depuis début octobre, une ligne directe a même été créée entre le centre de tri périgourdin et une plateforme Amazon dans le département du Loiret. Ce qui permet de répondre aux 2500 commandes du géant du web pour le seul département de la Dordogne.

Cette année 2020 sera probablement une année record pour le monde de la distribution de colis. Du 1er janvier au 12 novembre dernier, autant de colis ont transité sur le site de Marsac que sur toute l'année 2019.

Pour La Poste, cette explosion du colis ne permet pas d'amortir l'importante chute du nombre de lettres envoyées chaque année. Deux milliards de lettres en moins ont été envoyé sur une période de un an, contre une augmentation de 100 millions de colis sur la même période.