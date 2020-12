VIDÉO - Le nombre de colis explose au centre de tri La Poste de Périgny

En ce moment, La Poste livre trois fois plus de colis que d'habitude dans l'agglomération Rochelaise. C'est la conséquence directe du confinement et des fêtes de Noël. Résultat la plateforme de tri de Périgny doit gérer l'afflux. C'est un immense entrepôt dans lequel travaillent 220 personnes. 2000 colis y sont traités chaque heure.

Toute une organisation. Les colis arrivent dès 5h du matin dans des camions remorques en provenance de la plateforme postale de Bègles. Ils circulent ensuite sur un grand tapis roulant. Des postiers les récupèrent de chaque côté du tapis et les affectent selon leur secteur de livraison. Chacun en distribuera environ 80 dans la journée. D'habitude, ils sont 40 autour de ce tapis. Mais avec le confinement et les fêtes de Noël, ils sont deux fois plus nombreux.

Matthias Gommée, le directeur du site, constate que les habitudes des charentais maritime ont changé. Ils sont de plus en plus nombreux à commander sur des sites internet. Pour faire face à l'afflux de colis, La Poste multiplie donc le nombre de tournée. Il y en a désormais trois. Les facteurs normalement affectés au courrier doivent à présent prendre des petits colis dans leurs sacoches. Une nouvelle mission qui les retarde dans leur tournée, car ils doivent attendre la fin du tri des petits colis, même lorsqu'il sont déjà prêts à partir avec leur courrier.

Pendant que le nombre de colis explose, celui des courriers a baissé de 15% depuis le confinement. Mais la crise du covid vient en fait confirmer une tendance qui se dessine déjà depuis plusieurs années. En réalité, la situation que vit La Poste aujourd'hui correspond exactement à ses projections, mais avec trois ans d'avance.