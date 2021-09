VIDÉO - Le département de la Côte-d'Or va pouvoir muscler son dispositif d'aide aux jeunes en difficulté

Adrien Taquet est à Dijon ce lundi. Le secrétaire d'État à la protection de l'enfance vient signer une convention avec le département de Côte-d'Or. À la clé, une aide supplémentaire de 3,4 millions d'euros, dont nous parle le directeur en charge de l'enfance au conseil départemental de Côte-d'Or.

On parle de la protection à l'enfance ce lundi matin sur France Bleu Bourgogne en compagnie de Jean-Michel Renaud, le directeur du pôle enfance au conseil départemental de Côte-d'Or. On revient avec lui sur les 3,4 millions d'euros que l'État accorde au département à l'occasion d'une convention signée ce lundi par le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, en déplacement à Dijon.

"Le département va pouvoir muscler son dispositif pour aider les jeunes en difficulté", se réjouit Jean-Michel Renaud, directeur en charge de l'enfance au conseil départemental de Côte-d'Or. "On a chaque année plus de 5.000 visites à domicile de sages-femmes et de puéricultrices, on va donc pouvoir aller encore au plus près des femmes qui en ont besoin. La protection de l'enfant commence au plus jeune âge et en prévention" souligne-t-il.

"Les besoins en Côte-d'Or sont essentiellement tournés autour d'une meilleure articulation entre les institutions. Le département est chef de file de part la loi, de la protection de l'enfance, mais ce n'est pas la seule institution ! Il y a aussi la justice, le Parquet, les juges des enfants, les forces de l'ordre, les associations qui sont extrêmement nombreuses... Avec eux, nous travaillons particulièrement bien. Mais avec le secteur hospitalier et le monde du handicap, il y a des efforts à faire. En Côte-d'Or, 25% des enfants de la Protection de l'enfance relèvent du secteur du handicap, il y a donc urgence à mieux travailler... pour eux !" explique Jean-Michel Renaud.