VIDÉO | Le député de la Creuse pose la 1ère question au gouvernement de LREM à l'Assemblée nationale

Jean-Baptiste Moreau le député LREM de la Creuse a posé la toute première question au gouvernement du quinquennat de son groupe. Il a abordé le dossier GM et S et c'est le ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire qui lui a répondu.

Petit moment d'histoire à l'Assemblée nationale ce mercredi. Lors de la première séance de questions au gouvernement depuis les élections législatives, c'est le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau, qui a eu l'honneur de poser la première question pour le groupe LREM. Tout naturellement, Jean-Baptiste Moreau a évoqué le dossier GM et S.

Quelles garanties pouvez-vous donner aux salariés sur la reprise du site par GMD et la pérennité de l'activité industrielle à la Souterraine?" - Jean-Baptiste Moreau le député de la Creuse lors de la séance de questions au gouvernement

Un peu tremblant, le nez sur ses notes, Jean-Baptiste Moreau s'est adressé au ministre de l'Économie et des finances Bruno Le Maire pour rappeler l'historique de la mise en liquidation judiciaire de l'usine de la Souterraine et surtout évoquer le blocage effectif de l'usine Peugeot à Sept-fonds près de Moulins dans l'Allier depuis 6h ce mercredi matin.

Le ministre de l'Économie appelle à lever le blocage

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a répondu à la question posé par Jean-Baptiste Moreau. Il a appelé les salariés de l'équipementier GM et S à lever "immédiatement et sans délai" leur blocage du site industriel du groupe automobile PSA à Sept-Fonds dans l'Allier.

"Il n'y aura aucune solution dans la menace ou dans le blocage des sites de production de Peugeot" - Bruno Le Maire lors de la séance de questions au gouvernement

La semaine dernière, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 21 juillet. Le tribunal étudiera l'unique offre du repreneur GMD qui propose de ne garder que 120 salariés sur 277.