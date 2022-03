VIDÉO - Le dernier salon où l’on cause : une coiffeuse tourne dans les villages reculés du Sud-Ardèche

Miss Rétro : c'est comme ça qu'elle a appelé son salon de coiffure. Depuis six ans, Isabelle sillonne les petits villages ardéchois à la recherche de nouvelles têtes. Mardi, elle a posé son salon itinérant à Saint-Maurice-d'Ardèche, pour le grand bonheur des habitants.

"Miss Rétro, c'est une Estafette vintage de 1979 équipée en salon de coiffure qui traverse les villages ardéchois pour venir prendre soin de vous !" C'est ce qu'on peut lire sur le site d'Isabelle, qui a créé son salon sur roue en 2017 pour venir chercher les habitants dans leurs villages. Elle qui, depuis plus de 20 ans, travaille en salon de coiffure traditionnel dans des grandes villes comme Paris ou Bordeaux. En arrivant ici, il y a 12 ans à Ruoms en raison d'une mutation de son compagnon, elle voulait trouver un compromis pour se mettre à son compte et pouvoir créer du lien social. Il y a six ans, Isabelle a donc trouvé l'idée de créer un salon sur-mesure pour s'adapter à la population, loin des villes et des salons de coiffure.

Ce service de proximité permet aux habitants de moins se déplacer, à l'heure où prendre sa voiture devient un luxe. Isabelle va même à domicile avec son camion pour les personnes trop âgées pour se déplacer. "Avant, j'allais à Saint-Étienne-de-Fontbellon, alors quand j'ai su qu'elle venait à Saint-Maurice, je viens deux fois par an" nous raconte Simone, une cliente et habitante de Balazuc.

Isabelle et sa cliente Simone, après la coupe dans "Miss Rétro". © Radio France - Ombéline Empeyta Brion

Proximité et flexibilité au rendez-vous

Avec ou sans rendez-vous, de mars à octobre, Isabelle accueille ses clients dans son salon itinérant et permet aux locaux de profiter d'une coupe de cheveux pendant leurs pauses, sans les obliger à aller loin pour trouver un salon. "Ça me permet de quitter mon poste un court instant au lieu d'une heure, là, je suis en dix minutes, c'est jamais bien loin" explique Clément, qui travaille à Pradon.

Nathalie, la boulangère d’à côté, qui lui fournit gracieusement l'électricité, en profite aussi. "Quand elle est la, je profite d'y aller, et je suis très contente. Je trouve que ça sort de l'ordinaire, c'est original !" s'exclame-t-elle. Isabelle se déplace dans six communes du Sud Ardèche : Pradons, Sampzon, Saint Maurice d’Ardèche, Grospierres, Chandolas, Lagorce.

Isabelle shampouine Clément dans un bac vintage modernisé. © Radio France - Ombéline Empeyta Brion

Un salon où on peut parler de tout et de rien...

Un salon miniature où on peut trouver tout comme dans les grands, mais plus intimiste que les salons traditionnels. C'est aussi ce que recherchait Isabelle en créant Miss Rétro : pouvoir créer un lien avec ses clients. Et ça marche : "Il n'y a pas quelqu'un qui attend son tour et écoute ce qu'on dit, quand on connaît Isa, on sait de quoi on peut parler, donc on peut échanger nos avis sur différents sujets, un peu plus librement" se félicite Clément. Même constat pour Simone, qui fréquente le salon depuis trois ans : "on est dans de l'individuel. Il y a plus d'humanité" dit-elle.

Isabelle coiffe sa cliente, Simone, dans son salon itinérant. © Radio France

Et entre deux discutions, on parle (un peu) de politique

Le masque, le prix de l'essence ou les élections. Des sujets d'actualités qu'on pouvait entendre dans son salon. Avec la hausse du prix de l'essence, avoir un salon roulant, c'est plus compliqué, alors il a fallu s'adapter : "malheureusement, j'ai fait comme tout le monde et j'ai augmenté les prix pour pouvoir subvenir à cette hausse qu'on subit tous". À dix jours du premier tour des présidentielles, cette coiffeuse indépendante n'en attend plus grand-chose : "Je n'ai toujours pas reçu l'aide des 100 euros que j'aurai du avoir, donc je n'attends pas l'aide du gouvernement. Des promesses ont très souvent pas tenues donc j' irai voter comme tout le monde mais je n'attends pas après eux" répond-elle. Isabelle reprend la route dès ce jeudi à Grospierres de 9h30 à 14 heures au volant de sa partenaire Miss Rétro sur les routes ardéchoises.

Infos pratiques

Pour joindre Miss Rétro les ciseaux d'Isa : 07 69 45 67 19

Le site de Miss Rétro pour connaître ses lieux et prendre rendez vous

À quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, France Bleu Drôme Ardèche partage son micro avec sept étudiants de l'école de journalisme de l'ESJ Pro, à Montpellier. Du lundi 28 mars au vendredi 1er avril, pendant une semaine, ils vont aller à la rencontre des Ardéchois, des Cévennes à la Montagne, pour nous raconter les plus belles initiatives citoyennes "Ici, on fait comment ?" pour se soigner, se déplacer, se nourrir, s'adapter au changement climatique, s'aimer, dans le seul département de France dépourvu d'autoroute et de train de voyageurs. Retrouvez-leurs reportages sur l'antenne radio de France Bleu Drôme Ardèche à 7h15 et 7h45 tous les matins et sur francebleu.fr

