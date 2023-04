VIDEO - Le métier de commissaire aux comptes recrute

Qu'est ce que le métier de commissaire aux comptes ? Laure Mulin, présidente de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Toulouse nous en dit plus. Le métier évolue et a même désormais une dimension de conseil en cybersécurité des entreprises. Ceux qu'on appelle aussi les "auditeurs légaux" sont capables de mettre à profit leurs méthodologies de travail pour aider leurs clients à prévenir et limiter les impacts d’une cyberattaque et anticiper son potentiel coût.

Un site Internet pour postuler, si vous répondez aux critères : devenir-auditeur-légal.fr