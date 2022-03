VIDÉO - Le Paris-Nice en Vaucluse, "c'est plus de notoriété sur notre territoire pour la pratique du vélo"

La 6e étape du Paris-Nice fait étape en Vaucluse ce vendredi. Les coureurs s'élanceront de Courthézon à 10 heures pour 213 kilomètres jusqu'à Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, via Pernes-les-Fontaines, le col de Murs, Apt et le col du Pointu. Après l'étape 100% vauclusienne l'été dernier sur le Tour de France, c'est une nouvelle belle exposition pour le Vaucluse. "C'est un peu plus de notoriété sur notre territoire pour la pratique du vélo", se réjouit Fabrice Baverel, le chargé du cyclisme au conseil départemental, invité de France Bleu Vaucluse ce vendredi matin.

Il assure que les retombées se font encore sentir en Vaucluse plusieurs mois après la double ascension du Ventoux à l'été 2021 : "C'est indéniable qu'il y a une fréquentation qui augmente l'année du Tour et les années suivantes. Il y a beaucoup plus de fréquentation sur le Ventoux, les touristes viennent même de l'étranger". Mais Fabrice Baverel se félicite aussi que le Paris-Nice, avec ses 90 kilomètres de tracé dans le département, mette en lumière d'autres routes cyclistes que l'ascension du Ventoux. "Ça montre qu'il y a aussi des beaux cols sur le département : le col des Murs, le col du Pointu, la traversée du Luberon, d'Apt à Lourmarin", explique-t-il.

Des économies financières et moins de pollution

Le chargé de mission cyclisme au département de Vaucluse incite aussi à l'usage du vélo au quotidien. "Avec la crise sanitaire, on a vu qu'il y a un engouement pour le vélo. Et là, maintenant, c'est la même chose avec la crise pétrolière induite par la guerre en Ukraine. C'est peut-être un coup d'accélérateur qui va être encore plus important au niveau de la population, sur l'envie ou l'obligation de faire des économies. Et la pratique du vélo, ce sont des économies financières et moins de pollution. C'est aussi bénéfice par rapport au dérèglement climatique", insiste Fabrice Baverel.