VIDÉO - Le patron des restos 06 lance un appel à Christian Estrosi : "il nous faut des locaux"

Les restos du cœur sont dévorés par l'inflation. Après cet appel du patron national des restos, appel à l'aide, Radio France et France Bleu Azur se mobilisent pour les restos et le patron 06 des restos était l'invité de France Bleu Azur ce mardi matin. Dénonçant une situation toxique pour l'association avec une inflation qui met les restos dans une délicate situation (devoir choisir entre les bénéficiaires), François Chantrait en appelle à la solidarité.

"Face aux loyers exorbitants à Nice, il faut un second centre des restos"

François Chantrait explique qu'il ne peut plus accueillir dignement les nombreux bénéficiaire dans le seul centre du centre-ville. Il faudrait selon lui un deuxième centre mais l'association ne trouve pas à cause des loyers trop élevés. "Nous ne recevons plus les familles comme nous le devrions" explique le bénévole.