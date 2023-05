VIDÉO - Le site de Stellantis à Chartres-de-Bretagne ouvre ses portes au public

C'est probablement le lieu le plus secret de la région rennaise : Stellantis. C'est ici que le groupe fabrique la Peugeot 5008 et la Citroen C5 Aircross avec près de 2300 salariés à temps plein. Depuis la crise du Covid-19 et la pénurie des semi-conducteurs, le site de Chartres-de-Bretagne n'avait plus ouvert ses portes.

Mais à compter de ce jeudi 4 mai 2023, des visites guidées vont être organisées par la marque française et l'Office du Tourisme de Rennes, d'un montant de 15 euros par personne pour visiter de l'intérieur l'entreprise pendant 1h30. Sur réservation auprès de l’office de tourisme, www.tourisme-rennes.com

C'est un site resté secret depuis 2018. Aucune visite, aucune photo mais désormais il est possible de découvrir le ballet des robots automatiques. Le guide commence et explique le fonctionnement de l'assemblage, de la peinture et du rôle de la robotique. "C'est tout nouveau pour moi", explique Philippe, guide-conférencier chez Destination Bretagne. "C'est une nouvelle mission nous, un beau défi", sourit le guide, entre deux explications.

Ces visites guidées sont une aubaine pour le directeur du site Stellantis de la Janais à Chartres-de-Bretagne, Etienne Martin-Commandeur. "Il y avait une certaine cohérence à ouvrir nos portes surtout après la phase de Covid et la pénurie des semi-conducteurs", explique le patron du site. "Finalement c'est assez logique de s'ouvrir aux Rennais".

Un partenariat signé sur le long terme, jusqu'à la mi-2024, car le site de Chartres devra construire la nouvelle Citroën. A ce moment là, il faudra rester secret et donc patienter pour revenir dans l'antre de Stellantis.

À partir du 4 mai 2022, quatre visites par semaine, les mardis et jeudi, à 9 h 45 et 13 h 45 sont organisés par Stellantis et Destination Rennes. Une visite possible sur réservation auprès de l’office de tourisme, www.tourisme-rennes.com