VIDEO - Le SOS à Emmanuel Macron des enfants du Centre d'Education Conductive du Gard

Léa, Elliot, Numa et leurs parents en pleine séance de rééducation sous la conduite bienveillante de Judit

C'est un appel symbole de véritable détresse qui vient d'être publié ce mercredi soir sur les réseaux sociaux. Il est signé des enfants du Centre d'Education Conductive du Gard : un appel au secours à Emmanuel Macron. Cette structure spécialisée s'occupe chaque année d'une trentaine d'enfants âgés de 8 à 13 ans en situation de handicap grave venus de tout le bassin nîmois et même au delà. Le centre, installé à Clarensac, leur propose des parcours inclusifs et un accueil sur mesure et complémentaire.

Les parents sont épuisés, physiquement et moralement. Une pétition est toujours en ligne.

Le centre a besoin d'urgence d'un véritable soutien politique et financier.

