VIDEO : le toit de la Grande Arche de la Défense rouvre au public après huit ans de fermeture

Les travaux de rénovation de la Grande Arche ont duré deux ans et demi et la réouverture aura lieu le 1er juin. Le toit a été réaménagé pour accueillir le grand public, on y trouve un restaurant, une galerie de photojournalisme et un ponton avec vue panoramique.

Inaugurée en 1989, la Grande Arche de la Défense va célébrer sa renaissance dans quelques jours, le premier juin. Fermé depuis huit ans au grand public, le toit et l’aile sud de cet imposant carré ont subi un lifting à 192 millions d’euros. Si la Grande Arche reste une propriété de l’Etat, c’est le maître-d’œuvre, Eiffage qui a financé les travaux, l’Etat lui verse donc désormais un loyer. L’exploitant du lieu, l’entreprise d’accueil et de services City One a dépensé 2,5 millions d’euros pour réorganiser le lieu.

Un toit terrasse avec vue à 360°C

Plus haute que le 1er étage de la Tour Eiffel, cette passerelle de 110 m de long en bois qui surplombe Paris et le Grand Paris sur le toit de la Grande Arche marque le prolongement de l’axe historique dans lequel le monument s’inscrit. Une droite qui relie la Grande Arche au Louvre, en passant par l’Arc de Triomphe et les Champs Elysées. De l’autre côté de ce "pont-promenade" traversant, une vue sur Nanterre et les Hauts-de-Seine.

On va renouer avec le concept d’origine voulu par François Mitterrand, celui d’un carrefour de la communication - Jean Pistre, architecte

Visite du toit de l'Arche de la Défense après 8 ans de fermeture ! pic.twitter.com/zEq3OyKLgb — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) May 16, 2017

Une Arche du Photojournalisme et trois auditoriums

Sous ce rooftop, au dernier étage du bâtiment, City One a voulu installer un espace dédié au photojournalisme. L’Arche du Photojournalisme s’étend sur 1200m², la direction artistique a été confiée à Jean-François Leroy, le co-fondateur de Visa pour l’image, célèbre festival qui se tient à Perpignan au mois de septembre. Divisée en plusieurs salles, l’une d’elles accueillera des artistes chaque trimestre (à commencer par Stéphanie Sinclair dès le 15 juin, et Eugene Richards en octobre), l’autre salle est réservée à des expositions liées à l’actualité. Cette salle, où avait autrefois lieu des concerts, a été totalement remodelée pour faire entrer la lumière et être modulable. Trois auditoriums de 150 places chacun ont aussi été ajoutés.

Un restaurant bistronomique et un coin snack

Au même étage – sans vue sur le panorama donc – un restaurant de 130m² a pris forme. Les Jardins de Joséphine a été confié au chef Jean-Christian Dumonet, membre des maîtres cuisiniers de France, déjà propriétaire d’un établissement dans le 6e arrondissement de Paris. En cuisine, c’est le chef Fabien Bourdet qui prendra les manettes avec, assure t’il, des produits frais et de saison. Le restaurant pourra accueillir 50 personnes et sera ouvert de 12h à 15h dans un premier temps, avec des menus moyennant 50 euros. Un snack est aussi installé au 35e étage, avec des sandwichs autour d’une dizaine d’euros.

Dès le 1er juin, le grand public pourra donc monter sur le toit de la Grande Arche, notamment grâce aux quatre ascenseurs panoramiques rénovés, pour cela il faudra débourser 15 euros pour un adulte, 10 euros pour un étudiant et 7 euros pour un enfant. L'accès à l'Arche du Photojournalisme sera à un prix unique de 4 euros.

Décollage pour le toit de l'Arche de la Défense qui va rouvrir au public en juin après 8 ans de fermeture et 2 ans de travaux. pic.twitter.com/ySUGhuPzm2 — France Bleu Paris (@FrancebleuParis) May 16, 2017