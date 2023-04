VIDÉO - Le tour de manège et la gaufre coûtent plus cher à la fête foraine de Nantes

En ces vacances de Pâques, vous aurez peut-être envie de vous rendre à la fête foraine. Celle de Nantes est toujours pleine de monde, mais avec les prix de l'énergie et des matières premières qui s'envolent, les forains ont dû augmenter un petit peu leurs tarifs. Comptez en moyenne un euro de plus le tour de manège par rapport à l'an dernier à la même période, et une hausse de 50 centimes à un euro pour les gourmandises telles que les glaces, gaufres et crêpes.

"On serre la ceinture pour augmenter les prix au minimum" - Gino, gérant d'un stand de chichis, crêpes et gaufres

"On a serré la ceinture, assure Gino, gérant du stand "l'Escale gourmande", qui propose des chichis, des crêpes et des gaufres. On a essayé, avec nos fournisseurs, d'augmenter les prix au minimum. Ce n'est pas facile, on ne peut pas toujours augmenter, et au final, c'est toujours le client qui paye. On ne peut pas dire qu'on ait énormément augmenté les prix : seulement 4 ou 5% grand maximum."

Selon les professionnels, cette hausse des tarifs s'explique par la hausse du prix de l'énergie, des emplacements et du carburant. Il en faut des litres d'essence pour transporter les manèges d'une ville à l'autre ! À cela s'ajoute la hausse du prix des matières premières, telles que le beurre par exemple, qui contraint les vendeurs de nourriture à augmenter leurs tarifs eux aussi.

"On a fait une pâte à crêpes à la maison et on se concentre sur les jeux" - Christella, 45 ans, fréquente la fête foraine

Christella, 45 ans, est venue ce dimanche 16 avril 2023 profiter de la foire avec son petit garçon. Elle a remarqué cette hausse des prix sur la fête foraine de Nantes, mais elle s'adapte en conséquence. "Pour une journée à la fête foraine, on compte 20 à 30 euros par personne, indique-t-elle. Même si, la plupart du temps, on monte à 30, voire 40. On a fait une pâte à crêpe à la maison, et on essaye de se dire : 'allez, on se concentre sur les jeux', parce qu'une partie [de tir à la carabine] coûte 5 euros et que ça coûte cher. On fait un peu de sacrifices, mais il faut bien se faire plaisir !"

Les manifestations contre la réforme des retraites ont aussi ralenti les activités de la fête foraine cette année. Elle reste installée au Cours Saint-Pierre de Nantes jusqu'au 23 avril 2023.