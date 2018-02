Cherbourg-Octeville, Cherbourg-en-Cotentin, France

Ils ont été les tous premiers sous-marins nucléaires de la flotte française. Après 50 ans de bons et loyaux services, ils vont bientôt être réduits en morceaux. Coup d'envoi d'un chantier colossal à Cherbourg à l'automne prochain : démonter ces cinq SNLE, sous-marin nucléaire lanceur d'engins, sera effectivement un chantier colossal et une première en France. Les derniers tests ont eu lieu ce mardi.

Peints en lettres blanches sur les coque rouillées, on pouvait encore lire les noms : "Le Terrible", "Le Foudroyant", "L'Indomptable", "Le Tonnant", "L'Inflexible"... Et pourtant, comme de la vulgaire ferraille, tout cela finira découpé en morceaux, beaucoup de morceaux vu les dimensions de l'engin, explique le lieutenant Ingrid Parrot, porte-parole de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord :

Dans notre jargon, on les appelle 'les grosses bêtes noires', elles font 7 000 tonnes pour 100 mètres de long.

Ces grosses bêtes ont été désossées : plus de réacteur nucléaire, plus de boyaux... Ces coquilles vides ont pourtant fait la gloire de la marine française au siècle dernier :

Ce sont les petits frères du Redoutable, premier sous-marin à avoir été désarmé et visitable à la Cité de la mer de Cherbourg.

Ce sont également les ancêtres des SNLE qui sont actuellement en service. Les cinq sous-marins vieilles générations seront découpés à tour de rôle non pas en rondelles mais en strates, évacuées par une grue et pas par un tractopelle, plaisante Olivier Lézin, directeur des opérations chez Naval Group :

La coque d'un sous-marin est trop épaisse, ce sera de la découpe au chalumeau de carrés de deux mètres sur deux mètres retirés à l'aide d'une grue mobile.

C'est finalement une page de l'histoire de Cherbourg qui se tourne pour Olivier Lézin :

Tout le monde connaît ces sous-marins ici !

Il faudra près de dix ans pour venir à bout du chantier, dont la fin est prévue en 2027. 87% des matériaux seront recyclés.