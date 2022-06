VIDEO - Les auto-écoles du 64 défilent contre le manque d'inspecteurs

Au son des klaxons, une centaine de véhicules d'auto-écoles de toutes les Pyrénées-Atlantiques ont défilé en cortège dans Pau ce jeudi matin. Leurs représentants dénoncent des délais d'attentes "insupportables" pour pouvoir inscrire un candidat à l'examen du permis de conduire. Le manque d'inspecteurs en France est un problème qui ne date pas d'hier mais la situation ces derniers mois se serait fortement dégradée dans le 64. Le nombre d'inspecteurs est tombé de 13 à 11."On ne peut plus faire face à la demande, on est obligé de refuser du monde. Ceux qui arrivent cet été ne pourront passer leur permis qu'en décembre", explique Anne-Marie Tarlet, la présidente de Mobilians Education et Sécurité routière.

Nous rencontrons un gros problème de places d'examen

Des départs à la retraite non-anticipés et des arrêts maladie parmi les inspecteurs du permis de conduire expliqueraient l'allongement des délais. "Il y a aussi une dégradation de la communication avec le Bureau d'Education Routière", relève Anne-Marie Tarlet. "Ça met en difficulté nos entreprises. Nous ne pourrons pas garder tout notre personnel."

Pour un candidat qui veut passer ou repasser son permis, l'attente est de quatre voire cinq mois pour avoir une place d'examen. Cette situation oblige les auto-écoles à suspendre les formations et même à refuser des clients. Quentin Duret est le gérant de l'auto-école Star 2000 à Serres Castet, il a deux agences qui tournent au ralenti. "On a beaucoup de candidats qui sont prêts et qui n'ont pas de date d'examen", dit-il. "Je tourne avec une quinzaine de places en moins par mois. On ne peut pas continuer comme ça." Une délégation des gérants d'auto-écoles a été reçue ce jeudi matin en préfecture.