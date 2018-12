VIDÉO : les avocats de Périgueux parodient Kendji contre la réforme de la justice

Périgueux, France

Près de 70 avocats et greffiers ont manifesté ce mercredi midi à Périgueux. Il y avait aussi un juge dans le défilé jusqu'à la préfecture.

Presque tous les avocats de Périgueux étaient donc mobilisés pour la nouvelle journée "justice morte" après l'adoption de la réforme de la justice par les députés dans la nuit de mardi à mercredi (les sénateurs l'ont déjà voté il y a deux mois mais il reste à trouver un texte commun).

Nicole Belloubet a promis une augmentation d'un quart du budget de la justice d'ici cinq ans avec 6.500 créations d'emplois et 7.000 places de prison supplémentaires. Cette réforme prévoit une simplification des procédures civiles comme les divorces, le dépôt de plainte par internet et la fusion des tribunaux d'instance (ceux qui traitent les conflits de locataire par exemple ou encore entre vendeur et acheteur) quand il y a un Tribunal de Grande Instance dans la même ville.

Reprise de Kendji !

Une dizaine d'organisations appelaient à manifester ce mercredi dont le syndicat de la magistrature.

Et les avocats de Périgueux ont trouvé un moyen original pour faire entendre leur voix : tourner un clip reprenant la chanson de Kendji, "Andalouse", pour la transformer en "Toi ma pauvre justice". La vidéo est ici :