VIDEO -"Les avocats n'ont pas les tutus pour aller danser devant les tribunaux et le gouvernement nous ignore"

Ce lundi, tous les avocats sont appelés à rester dans leur cabinet. Ils vont demander à renvoyer toutes les affaires prévues. Pas d'aide juridictionnelle non plus, pas de présence en garde à vue. Cette journée de justice morte pourrait durer toute la semaine. Décision du barreau de Tours attendue dans la journée.

La profession en a assez. Il y a 50 ans, on n'a pas voulu de nous dans le régime général. Depuis, notre caisse de retraite autonome est excédentaire. Chaque année, nous versons près de 100 millions d'euros au régime général et aujourd'hui on veut y mettre fin. Et en plus, on vient nous piquer dans la caisse. Nous avons mis de côté deux milliards d'euros pour assurer la pérennité de notre régime jusqu'en 2080. Et ça on vient nous les chercher. Ce n'est pas acceptable", Me Philippe Baron, avocat à Tours et membre du conseil national des barreaux