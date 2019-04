VIDEO - Les Bodin's apportent leur soutien aux Fonderies du Poitou

Ingrandes, France

Ce mercredi, les Bodin's, duo d’humoristes d'Indre-et-Loire, a publié une vidéo en soutien aux Fonderies du Poitou. Ce sont les salariés, touchés, qui l'ont partagée sur les réseaux sociaux, alors que le repreneur des usines Alu et Fonte devrait être connu la semaine prochaine.

On est avec vous. Que vivent les Fonderies du Poitou!".

Dans cette vidéo, le duo d'humoristes, qui connaît personnellement plusieurs salariés des Fonderies, explique être touché par le sort des deux usines. "On voudrait dire à tous les ouvriers des Fonderies qu'on vous soutien, qu'on est avec vous, et qu'on veut garder la tête haute. Que vivent les Fonderies du Poitou" raconte notamment le duo.