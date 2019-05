VIDÉO - Les buralistes ariégeois ont vendu entre 35% et 100% de plus pendant la fermeture de la RN 22

Ariège, France

Les buralistes ariégeois ont l'habitude des fermetures de la nationale 22, seule route d'accès à l'Andorre. "Des fermetures d'un ou deux jours à cause des intempéries, par exemple", précise Gérard Maury. Le président de la Chambre syndicale des buralistes de l'Ariège était l'invité de France Bleu Occitanie, ce mardi matin. "Avec une fermeture de deux semaines au début du mois, liée au glissement de terrain, nous avons pu mesurer l'impact réel de la concurrence." Aux environs de Mazères, les gains sur deux semaines ont été de 35%. Plus on s'approche de l'Andorre, plus le gain sur les ventes est important. À Ax-les-Thermes, par exemple, l'augmentation est de près de 100%. C'est le dernier bureau de tabac avant le Pas de la Case.

L'Andorre a voté une loi qui fixe un tarif minimum sur les paquets de cigarettes. Bientôt, la différence entre les prix français et andorrans ne devraient plus dépasser les 30%. Mais cette loi n'est pas encore promulguée. Pendant ce temps, le prix du paquet de cigarettes augmente toujours en France ; il devrait atteindre les 10 euros en novembre 2020.

Une douzaine de bureaux de tabac ont fermé en Ariège depuis 2012

La lutte gouvernementale contre le tabagisme oblige les buralistes à diversifier leurs activités. "Cette diversification est nécessaire, reconnaît Gérard Maury. Sinon, c'est la mort." Aujourd'hui, dans les bureaux de tabac, on peut trouver des jeux, de la papeterie, parfois même un coin épicerie ou bientôt des billets de train (ce sera le cas dans quatre régions, qui ne sont pas encore connues).

Alia Doukali est allée à Montjoire, en Haute-Garonne, dans un bureau de tabac qui propose plusieurs services. Copier

Le gouvernement débloque 80 millions d'euros d'ici 2021 pour aider les professionnels, à hauteur de 30% ou 40% de financement des travaux de rénovation des points de vente.