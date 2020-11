VIDÉO - Les commerçants fermés de Saint-Chamond dans la Loire manifestent "pour ne pas mourir"

Une quarantaine de commerçants de Saint-Chamond, dans la Loire, fermés depuis deux semaines et l'annonce du confinement, vient de se rassembler pour une action symbolique ce mercredi 11 novembre. A la veille de l'intervention de Jean Castex, ils demandent la ré-ouverture de leurs magasins, sous peine de mourir, disent-ils.

"Ouvrir pour ne pas mourir"

L'image est forte. Vêtus de noir, pancartes de deuil "je suis commerçant", "je suis coiffeur depuis 28 ans", ou bien "je suis restauratrice depuis 15 ans", une quarantaine de commerçants fermés de Saint-Chamond expriment silencieusement leur lutte pour survivre.

Nous sommes épuisés de ne pas travailler

Ils finissent par s'effondrer sur la litanie funèbre de leurs métiers, au passé :

A l'initiative de cette action, l'association de commerçants du centre-ville de Saint-Chamond, Carrément Saint-Chamond et sa présidente, Axelle Merdinian : "Le message est simple : si on continue comme ça, on sera vraiment tous à terre, et on sera tous morts. C'est un cri d'alarme." Dans une lettre lue avant l'action, elle s'est adressée au Premier ministre Jean Castex pour lui demander la ré-ouverture des enseignes dites "non-essentielles".

Des pancartes pour mettre un visage sur des métiers en danger. © Radio France - Céline Autin

Les commerçants prêts à tous les efforts pour ré-ouvrir

Parmi les commerçants présents, des fleuristes, une libraire, des esthéticiennes, une photographe, des restaurateurs de Saint-Chamond ... tous prêts à faire des efforts afin de ré-ouvrir. C'est la conviction de Laurence Schaeffer, commerçante franchisée, à la tête d'un magasin de prêt-à-porter pour enfants : "On est capable de mettre une jauge dans nos petits magasins, on a déjà pris beaucoup de mesures depuis le déconfinement. Tandis que là, il n'y a rien de tels dans les supermarchés ! On se sent lésés."

La banderole déployée par les commerçants place de la Liberté, à Saint-Chamond dans la Loire. © Radio France - Céline Autin

Un sentiment que partage Françoise Piazza, esthéticienne à la tête d'un institut de beauté à Saint-Chamond : "Nous sommes trois à travailler, chacune a sa cabine, on dépasse largement les 4m2 par client." Elle doit désormais se préoccuper d'une situation financière inquiétante : "aucune rentrée d'argent, mais des charges fixes : notre loyer, notre comptable, les caisses, l'URSSAF, les salaires, les fournisseurs ... On est en plein dans notre prêt BPI, on sait que ça va nous endetter sur plusieurs années."

Face aux commerçants, une foule d'une trentaine de personnes venus les soutenir. Parmi eux, des élus du conseil municipal, de la majorité comme de l'opposition. Aline Mouseghian a tenu à être présente par solidarité. L'adjointe déléguée à l'économie est elle-même commerçante : "On n'a pas de perspectives d'avenir. Ce qu'il faudrait, c'est donner des dates de sortie de confinement, pour avoir des moyens de se projeter."

L'ajointe craint non seulement des faillites, mais beaucoup de dégâts psychologiques chez ses collègues commerçants. Et de voir le centre-ville de Saint-Chamond dépérir, s'ils mettent la clé sous la porte.