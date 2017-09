Vidéo - Les commerçants lavallois font le buzz en dansant dans un clip

La Ville de Laval et L'association "Laval, cœur de commerces" ont réalisé une vidéo dans laquelle une cinquantaine de commerçants dansent sur une chanson de Justin Timberlake. En deux semaines, elle a été vue des milliers de fois.

Pendant plus de quatre minutes, une cinquantaine de commerçants se déhanchent sur "Can't stop the feeling" de Justin Timberlake. Ils ont répondu à l'appel de l'association "Laval, cœur de commerces" et, sur une idée de la mairie lavalloise, ont tourné un clip pour montrer le dynamisme du centre-ville. La vidéo a été publiée sur Youtube le 7 septembre et a été visionnée près de 4.000 fois en moins de deux semaines.

Les commerçants lavallois se trémoussent

"La mairie nous a soumis l'idée et on a trouvé ça génial", relate Karine Leray, gérante de la boutique Célina et présidente de "Laval, cœur de commerces". Dans le clip, on la voit danser avec un chapeau jaune, un peu à la façon des Demoiselles de Rochefort. "L'image qu'on a voulu donner avec ce clip, c'est celle d'un centre-ville avec des commerçants fédérés les uns avec les autres, la fête, la joie, pour dire "Venez dans le centre-ville !"."

Le résultat est super et on en entend beaucoup parler. - Béatrice Bordeau, gérante du magasin Dim

"J'ai des clients qui partagent la vidéo, donc je pense que c'est un vrai buzz", se félicite Béatrice Bordeau, de la boutique Dim. Elle a réussi à convaincre une trentaine de commerçants de la rue de Gaulle d'y participer, en allant directement frappé à leurs portes.

Étonner les clients

Pour les clients, c'est intéressant de voir leurs commerçants dans un autre contexte, moins formel que celui de leur magasin. "Ils découvrent notre personnalité", s'amuse Michèle Billy, qui a repris Faib'elle six mois auparavant. Dans le clip, elle défile avec un paréo de la collection été - le tournage a été réalisé avant que le froid ne revienne en Mayenne.

Parfois, ça détonne vraiment par rapport à l'image que l'on se fait d'eux. Exemple : l'assureur Anthony Loison. Toujours en costume-cravate, c'est sûr que le voir danser ainsi peut surprendre. "C'est vrai que le métier qu'est le mien n'a pas cette image de métier fun, comme diraient les jeunes, de métier amusant. Mais on peut aussi faire des choses un petit peu différenciantes sans forcément entacher l'image du travail sérieux."

Il se déhanche, comme les autres, et jette des documents. Scène que ses assurés ont bien remarquée. "J'espère que ce n'était pas mon dossier", plaisantent certains, mais l'assureur rassure : "Je n'ai jeté aucune feuille de dossier sinistre ou contrat d'assurance ou placement ou autre." Anthony Loison reconnaît que, pour une première fois, ce n'était pas évident de se détendre pendant le tournage de la vidéo : "C'est toujours un petit peu compliqué de se projeter, il y a la peur du regard de l'autre, de comment ça va être perçu."

Obtenir le label "sourire"

Sans vouloir alimenter une supposée querelle entre le centre-ville et les magasins de la zone périphérique de Laval, les commerçants espèrent que cette vidéo rappellera aux clients que le centre est vivant et accueillant.

D'ailleurs, le clip sera ajouté au dossier lavallois pour la Journée nationale du commerce de proximité et de l'artisanat (JNCP) du 14 octobre. Le centre-ville veut décrocher le label "sourire" pour la cinquième année consécutive. Ce samedi-là, les commerçants accueilleront leurs clients avec - encore - plus de soins : des petits-fours, des sourires et beaucoup d'amabilité.