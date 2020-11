VIDEO - "Les commerçants sont presque aux portes de la révolte" selon leur représentant en Indre-et-Loire

Les commerçants n'attendent rien ou pas grand chose des annonces de Jean Castex ce soir. Le premier ministre ne devrait pas autoriser la réouverture des commerces de proximité dès demain. Le moral des troupes est au plus bas et la grogne monte prévient le représentant des commerçants en Touraine.

Sylvain Debeure est le président de la fédération des unions commerciales d'Indre-et-Loire. Il était l'invité de France Bleu Touraine ce jeudi matin :

"Le premier confinement avait déjà été très mal vécu. Le second l'est encore beaucoup plus. Les commerçants sont _fatigués, inquiets, presque aux portes de la révolte_.

N'oublions pas qu'après le premier confinement, tous ces commerçants qui n'avaient pas eu de chiffre d'affaire pendant des semaines ont quand même fait l'effort d'acheter tout ce qu'il fallait pour pouvoir accueillir la clientèle dans les meilleures conditions sanitaires. Tous ont joué le jeu et ont bien respecté les règles barrières. Et ce ne sont pas, je pense chez ces commerçants que l'on risque d'attraper le Covid.

Avec ce reconfinement aux portes de Noël, période très propice au commerce, ça va être une _catastrophe économique_. Les commerçants vont se révolter ( si le confinement devait être prolongé en décembre ).

On a beaucoup d'annonces de la part du gouvernement, mais peu d'actes. Tous les commerçants ne peuvent bénéficier des aides promises par l'Etat. Je ne sais pas s'ils sont conscients qu'ils sont en train de mettre l'économie du pays entier en difficulté".