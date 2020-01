VIDÉO - Les derniers voeux du maire de Besançon, Jean-Louis Fousseret, perturbés par des manifestants

A l'appel de l'intersyndicale, 200 manifestants se sont rassemblés pour protester contre la réforme des retraites et ont perturbé les voeux du maire sortant Jean-Louis Fousseret.

Besançon, France

Environ 200 personnes ont manifesté ce mercredi au Palais des Sports à Besançon : une mobilisation contre la réforme des retraites en pleine cérémonie des voeux du maire sortant Jean-Louis Fousseret.

Des voeux qui ont été largement perturbés par l'irruption des militants syndicaux de l'intersyndicale FO, FSU, Sud Solidaires et d'une dizaine de gilets jaunes. Ils ont entonné des slogans : "On n'en veut pas de ces guignols, qui ferment nos usines, nos hôpitaux et nos écoles".

Au bout d'une heure, les manifestants ont été délogés dans le calme par les forces de l'ordre.