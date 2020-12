VIDÉO - Les dons impressionnants de Bourg-lès-Valence vers l'Arménie

La mairie de Bourg-lès-Valence a récolté en deux semaines près de 120 tonnes de dons pour les envoyer en Arménie à destination des réfugiés du Haut-Karabakh. Un premier camion est parti ce vendredi 11 décembre.

Après le conflit, les dons. Près de 90.000 personnes ont fui l'enclave du Haut-Karabakh détenue désormaispar l’Azerbaïdjan. La mairie de Bourg-lès-Valence a décidé d'envoyer des vêtements, jouets, ustensiles de cuisine aux réfugiés en Arménie mais a été très vite noyée sous les dons. Trois camions de 40 tonnes vont partir dans les prochaines semaines.

Au moins trois camions de 40 tonnes vont partir vers l'Arménie. © Radio France - Willy Moreau

Des dons envoyés en Arménie

L'opération a été lancée le 23 novembre 2020. "On prévoyait de récolter 40 tonnes en trois semaines, on les a fait en quatre jours", s'étonne Grégoire Tafankejian, adjoint à la mairie. Résultats : plus de 2.000 cartons remplissent du sol au plafond plusieurs salles d'un bâtiment communal.

Les dons arrivent de Montélimar, de Valence, d'Ardèche également et sont triés par une dizaine de bénévoles. Chaque carton est recouvert d'une affiche en quatre langues (français, arménien, russe et anglais) et indique "vêtements homme", "vêtements femme", "jouets enfants" ou encore "ustensiles de cuisine".

Placés dans trois camions, ils vont prendre la route de Marseille pour traverser la mer jusqu'en Géorgie et terminer leur route jusqu'à Erevan, la capitale de l'Arménie. Le trajet va durer près de quinze jours avant que les cartons ne soient réceptionnés par un bureau des réfugiés tenu par l'ancien maire de Chouchi, deuxième ville du Haut-Karabakh reprise par l'Azerbaïdjan.

LA SITUATION DES RÉFUGIÉS

L'ancien maire de Chouchi, Artsvik Sarkissian, a dû quitter sa ville et vit désormais près d'Erevan, capitale de l'Arménie. La mairie de Bourg-lès-Valence a pu le joindre ce vendredi 11 décembre en appel vidéo. Il a pu voir l'étendue de cette campagne de dons : "Je veux être fort parce que vous êtes à nos côtés".

Grégoire Tafankejian appelle par vidéo le maire de Chouchi qui parle avec Marlène Mourier, maire de Bourg-lès-Valence. © Radio France - Willy Moreau

Il vit toujours dans le souvenir de son ancienne ville : "Je déplore le fait que Chouchi se trouve dans les mains de notre ennemi". La majorité des réfugiés sont désormais pris en charge en Arménie. "Nous avons créé une commission qui va s'occuper de l'acheminement de l'aide, dit Artsvik Sarkissian. Ce qui manque le plus aux réfugiés, c'est surtout de la literie, des meubles, des lits. Le reste, l'Arménie s'en occupe comme elle le peut".