VIDÉO - La conversion au bioéthanol, une alternative au renchérissement des carburants à Lédenon

Compte tenu du prix des carburants, vous êtes nombreux, semble-t-il, à avoir fait le choix de l'alternative bioéthanol (un alcool agricole produit à partir de blé, de maïs, de betterave ou de résidus sucriers et amidonniers). Alors que le litre de diesel tutoie les deux euros (1,925 euro en moyenne dans le Gard),

Le super éthanol E85 est vendu dans une trentaine de stations du Gard, aux alentour de 0,90 euro. À Lédenon, à quelques encablures du circuit, on reprogramme toutes sortes de véhicules (voitures, motos, engins agricoles, poids lourd...). Une opération conversion des moteurs pour pouvoir fonctionner au bioéthanol.

Une évidence au regard des prix

Chez LT-Performance, les trois salariés de l'entreprise traitaient une dizaine de véhicules par semaine, 25 désormais : "On est plein jusque début avril, le téléphone n’arrête pas de sonner" explique son gérant, Geoffrey Barrasson. François n'a pas hésité à confier sa voiture : "Le calcul est vite faite, moitié moins cher, sourit-il. On ne pouvait pas continuer comme cela".

Comptez entre 450 et 650 euros la conversion, une reprogrammation du moteur pour passer au bioéthanol, mais, nous assure-t-on, "l'investissement est amorti en 4.000 à 5.000 kilomètres" (avec toutefois une surconsommation de 15%).

Quinze jours à trois semaines d'attente pour convertir son véhicule essence (et uniquement) au bioéthanol. Le flux et reflux du prix des carburants est loin d'être une mauvaise affaire pour LT-Performance à Lédenon. David lui ne veut pas se convertir : "Je ne fais pas assez de kilomètres par an, ce n'est pas rentable". Et de pointer du doigt l'absence de station bioéthanol près de chez lui. "Il y a plus d'une trentaine de stations dans le Gard" indique Geoffrey Barrasson : "Si on est coincé dans un endroit où il n'y pas de station, on peut toujours rouler au sans-plomb".