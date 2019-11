Un an de gilets jaunes : à Bellegarde, une cabane, symbole inattendu de la contestation dans le Gard

Un an de protestation des gilets jaunes. Rond-points bloqués ou filtrès à Alès, Nîmes, Aimargues. Nationale 106 à hauteur de Dions inutilisable de longues semaines. Soutien, puis colère des usagers, commerçants "étranglés". Et aussi, les gilets jaunes de Bellegarde. Les "vrais" gilets jaunes ?

Bellegarde, France

Les manifs se succèdent avec des tensions de plus en plus vives de part et d'autre. Là, au bord de cette nationale 113, "une baraque de bric et de broc qui a traversé l'hiver". La maison des gilets jaunes, que tous voient sans pour autant s'y arrêter. Qui sont ces gilets jaunes qui depuis le 17 novembre 2018 n'ont jamais bloqué de rond-point ? Qui sont-ils à venir chaque jour (une vingtaine, une trentaine, parfois moins) à faire acte de présence "pacifique" sur cette nationale 113 ?

La maison des gilets jaunes, bienvenue à tous

À l’intérieur un poêle, un sofa, quelques chaises, une table. De quoi se réchauffer, se restaurer et surtout, de quoi créer un réseau de solidarité, "qui répare la voiture d'un compagnon de lutte, aide dans une démarche administrative, distribue des tracts, organise une collecte pour une enfant malade du village". Loin de l'image des gilets jaunes violents qui commence à s'installer dans l'opinion.

"On n'a rien obtenu. On continue, pas pour nous, pour vos enfants."

Eliette, Jean-Luc, Alain, Hervé ou Marc, de paisibles retraités mais pas seulement. Les vrais gilets jaunes ? Le nombre de vues de la vidéo ci-dessous apporte la réponse : plus de 752.000. Comme ils s'y étaient engagés, à l’approche des élections européennes, les gilets jaunes de Bellegarde ont démonté leur maison fin mars pour installe ,15 jours plus tard au même endroit sur la 113, une caravane. "Ici, comme ils disent, ici on est bien est on est toujours ici."

