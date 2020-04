Vidéo - Les Jeunes Sapeurs-Pompiers du Calvados soutiennent les personnes engagées dans la lutte sanitaire

Les jeunes sapeurs pompiers et leurs messages d'encouragement

Dans une vidéo postée sur youtube, les jeunes sapeurs pompiers du Calvados ont tenu à saluer "les personnes engagées dans la lutte sanitaire."

Ils invitent un maximum de gens à partager leur vidéo afin de soutenir cette cause.

Les 305 jeunes sapeurs-pompiers du Calvados ont entre 13 et 18 ans.

Ils sont encadrés par des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires pour être initiés au secourisme et à la lutte contre l'incendie et sont formés à devenir sapeurs-pompiers volontaires.