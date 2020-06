Vidéo : les personnels soignants du Mans font le haka devant la préfecture de la Sarthe

Le haka revisité par les soignants du Mans. Cette danse bien connue réalisée par des rugbymen a été interprétée ce mardi soir devant la préfecture de la Sarthe par les personnels soignants. Ils étaient une vingtaine à danser sur un rassemblement de près de 300 personnes. Un mouvement pour demander une nouvelle fois des augmentations de salaires et de meilleures conditions de travail après la crise sanitaire du coronavirus.

Des augmentations de salaires et des moyens supplémentaires

Dans ce rassemblement, il y avait Marie qui est éducatrice spécialisée à l'hôpital psychiatrique d'allonnes. Elle travaille dans cet établissement depuis 2008. Elle gagne 1.700 euros par mois et souhaiterait avoir 300 euros de plus. Au-delà des revendications salariales, elle souhaiterait aussi obtenir plus de moyens pour l'hôpital : "moi je travaille avec des enfants donc je ne suis pas trop impacté, mais dans le secteur adulte, ce qui est de plus en plus préoccupant, c'est la fermeture des lits. Aujourd'hui, ça pousse au portillon à l'entrée de l'EPSM. On ne peut pas tout faire en ambulatoire. Aujourd'hui, je garde le moral mais ça devient difficile. On sent que l'on a une recrudescence vers l'hôpital. Je suis confrontée à des parents qui sont en très grande difficulté avec leurs enfants du fait du confinement et de la déscolarisation. On a énormément de demandes et pas forcément de soignants pour faire face".